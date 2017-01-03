لأول مرة: فنلندا تدفع راتب شهرى 587 دولار للعاطلين عن العمل

بدأت فنلندا فى دفع راتب شهرى أساسى لمواطنيها العاطلين عن العمل، فى خطوة غير مسبوقة أوروبيا، تأمل من خلالها أن تقلص من البيروقراطية الحكومية وتحد من الفقر وتزيد من فرص العمل.

وقال أولى كانجاس، من مؤسسة التأمينات الاجتماعية التابعة للحكومة الفنلندية (كيلا)، وفقا لقناة “سكاى نيوز عربية” الاثنين،

أن التجربة التى تمتد لعامين وتشمل ألفين مواطن تم اختيارهم عشوائيا للحصول على إعانات البطالة انطلقت فى الأول من يناير الجارى. ويحصل هؤلاء العاطلين عن العمل على 560 يورو (587 دولار) كل شهر،

بدون الحاجة لتقديم تقارير للكيفية التى ينفقون بها تلك المبالغ، وسيتم استقطاع المبلغ من أى مزايا يحصلون عليها فعليا. ووصل معدل البطالة فى فنلندا التى يقطنها 5ر5 ملايين نسمة،

إلى 1ر8% فى نوفمبر الماضى حيث يعيش حوالى 213 ألف شخص بدون وظيفة وهو رقم لم يتغير عن العام الماضى.