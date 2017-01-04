ترامب يشكك مرة أخرى بتقارير الاستخبارات حول الاختراق الروسي

انتقد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مساء الثلاثاء وكالات الاستخبارات الأميركية التي ستعقد اجتماعا معه لبحث “مزاعم” الاختراق الإلكتروني الروسي للانتخابات الأميركية.

وهاجم ترامب تلك الوكالات في تغريدة على تويتر إثر “تأجيل الاجتماع المرتقب حتى الجمعة”. وكتب إن مسؤولي الاستخبارات أجلوا اجتماعا بشأن “ما يسمى الاختراق الروسي”، لأنهم “ربما بحاجة إلى مزيد من الوقت لبناء قضية”. ووصف “إرجاء” الاجتماع بأنه “غريب جدا”.

وكان ترامب قد قال الأسبوع الماضي إنه سيتلقى موجزا حول الهجمات الإلكترونية الروسية من وكالات الاستخبارات، وأضاف في تصريحات لصحافيين “ستعلمون المزيد عن الموضوع الثلاثاء أو الأربعاء”. إلا أن مسؤولا أميركيا كشف لشبكة CNN أن الاجتماع الذي سيعرض خلاله التقرير الكامل الذي أمر الرئيس أوباما بإعداده حول التدخل الروسي في الانتخابات، لم يحدد موعده، مشيرا إلى أنه سيعقد في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وتتهم وكالات الاستخبارات الأميركية موسكو بالتدخل في الانتخابات الأميركية عبر شن هجمات إلكترونية على جماعات وأفراد من الحزب الديموقراطي، لكن ترامب يشكك في تقدير تلك الوكالات ويستبعد أي تدخل روسي.