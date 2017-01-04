مزارع فرنسي يدفع ثمن سعادة المهاجرين

تجمع العشرات الأربعاء أمام قصر العدل في نيس بجنوب شرق فرنسا حيث يحاكم مزارع لمساعدته مهاجرين غير شرعيين قرب الحدود بين ايطاليا وفرنسا.

وقال المزارع سيدريك هيرو قبل بدء محاكمته إن ما قام به ليس تضحية أنه شرف.

وصرح المزارع الذي يدير مشروعا لإنتاج الزيتون والبيض في واد قريب من الحدود حيث تنشط هيئة لمساعدة المهاجرين، مشيرا إلى أن الدور هو مساعدة الناس على تجاوز الأخطار، فالخطر هو هذه الحدود التي اقيمت باسم الارهاب.

وبين داعميه الذين تجمعوا امام قصر العدل، رفع بعضهم لافتات كتب عليها “الحدود هي تجاعيد الارض” و”متضامنون جميعا”.

واضاف هيرو “اذا كنا مجبرين على ارتكاب تجاوز دعما للناس، فلنقم بذلك”.

وإذ أكد أنه سيجبر أمام المحكمة على تبرير نفسه، داعيا ممثل الدولة إلى أن يبرر نفسه بدوره بالنسبة إلى آلاف القاصرين الذين اعيدوا الى الحدود.

ويحاكم هيرو لدوره المفترض في نقل خمسين اريتريا إلى مركز لتمضية العطلة في الوادي الذي يبعد 75 كلم شمال شرق نيس، من دون ترخيص.

وامضى المهاجرون ثلاثة ايام فقط في المركز بعد تدخل قوات الامن.