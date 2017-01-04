منفذ إعتداء اسطنبول لا يزال فاراً والسلطات كشفت هويته وانتماءه لداعش

لا يزال منفذ اعتداء اسطنبول ليلة رأس السنة فارا رغم الحملات الواسعة القائمة للعثور عليه، الا ان السلطات التركية باتت تملك الكثير من المعلومات حوله، ونشرت صورا له ويشتبه بأنه يتحدر من بلد في آسيا الوسطى.

ونشرت السلطات التركية صورا لمنفذ الاعتداء الذي قتل 39 شخصا ليلة السبت الاحد في ملهى ليلي مشهور بعد ان فتح عليهم النار في شكل عشوائي.

وتبين للمحققين ان منفذ الاعتداء الذي تبنى مسؤوليته تنظيم الدولة الاسلامية يتحدر من احدى دول آسيا الوسطى، مثل قرغيزستان او اوزبكستان، بحسب صحيفة حرييت. وتبين ان تكهنات حول قرغيزي في الـ28 يشبه منفذ الاعتداء، لا اساس لها.

وبعد ان استجوبته السلطات التركية سمح للشاب بالعودة الى قرغيزستان حيث خضع لاستجواب جديد وافرج عنه.

وكتب المعلق عبد القادر سلفي المعروف بقربه من السلطات ان السلطات كشفت هوية الجاني وتبين انه سبق ان شارك في القتال في سوريا الى جانب تنظيم الدولة الاسلامية.

وتحدثت الحكومة التركية الاثنين عن «تحقيق صعب»، واعلنت «التوصل الى معلومات اضافية تتعلق ببصمات المهاجم وشكله» من دون الدخول في التفاصيل.

وكانت السلطات تعتقل أمس 16 شخصا على ذمة التحقيق بينهم زوجة المشتبه به وأجنبيان اوقفا في مطار اتاتورك بحسب وكالة دوغان للانباء.

ونشرت الوكالة شريط فيديو يظهر فيه المهاجم وهو يلتقط صورا لنفسه، بينما كان يتسكع في ساحة تقسيم الشهيرة السياحية في قلب اسطنبول.

واعلن رئيس الحكومة التركية بن علي يلديريم أمس ان تركيا ستواصل «قتال الارهاب اينما وجد». وكانت تركيا استهدفت خلال العام 2016 بسلسلة من الهجمات والتفجيرات الدامية تبناها التنظيم الجهادي او تنظيم كردي.

وكان المهاجم ظهر بعيد منتصف ليلة السبت الاحد مسلحا برشاش كلاشنيكوف امام ملهى رينا الليلي على ضفاف البوسفور على الضفة الاوروبية لاسطنبول فقتل شخصين امام مدخل الملهى قبل ان يدخله ويواصل ارتكاب مجزرته.

وتعتقد السلطات التركية ان المهاجم يبدو مدربا بشكل جيد على استخدام السلاح، كما نقلت وسائل الاعلام التركية. وقد استخدم مماشط رصاص مزدوجة لاختصار الوقت بدلا من اعادة شحنها، كما وجه رصاصاته باتجاه الأجزاء العليا لضحاياه لايقاع اكبر عدد من القتلى.

وافادت وسائل اعلام عدة أمس ان المهاجم سكن مدينة قونيا في جنوب تركيا مع زوجته وولديه في تشرين الثاني الماضي.

ووقع الاعتداء على الملهى الليلي رغم الاجراءات الامنية المشددة التي كانت متخذة في اسطنبول، والتي سبق ان استهدفت باعتداءات اخرى خلال العام الماضي.

ويعتبر المحققون ان المهاجم قد يكون مرتبطا بالخلية التي سبق ان ارتكبت الاعتداء الانتحاري المثلث في حزيران الماضي في مطار اتاتورك في اسطنبول ما ادى الى مقتل 47 شخصا، وهو الاعتداء الذي نسب الى تنظيم الدولة الاسلامية، بحسب ما نقلت حرييت.

ويؤكد الاعتداء على الملهى الليلي ان تنظيم الدولة الاسلامية قد يكون وضع تركيا على رأس قائمة الدول التي يريد استهدافها بسبب مواقفها من الحرب في سوريا.

(أ ف ب)