من هم القادة الكبار في “الحرس الثوري” الذين قُتلوا في سوريا؟

لم يكن مقتل القائد الإيراني التابع للحرس الثوري، حسين همداني، في سوريا هو أول سقوط لأحد قادة السلاح الشهير، فقد توفي قبله عدد من القادة أثناء أداء مهمات ضد “داعش”.

حسين همداني

يعد الجنرال حسين همداني القائد الفعلي لعمليات الحرس الثوري في سوريا، إذ إن قيادته للعمليات العسكرية منعت قوات المعارضة من الوصول إلى العاصمة دمشق خلال الأعوام الأولى للحرب، قبل أن يقتله تنظيم “داعش” الخميس 8 أكتوبر 2015، وفقا لوكالة أنباء “فارس” الإيرانية.

تردد اسم همداني طويلا في الصحف العالمية، ففي 2009 ارتبط دوره بقمع المظاهرات الإصلاحية التي شهدتها إيران في تلك الفترة، وكان له دور حاسم في إبقاء الرئيس محمود أحمدي نجاد في السلطة بعد الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد.

محمد علي الله دادي

كان اللواء محمد علي الله دادي بين ضحايا الهجوم الجوي الإسرائيلي على مدينة القنيطرة السورية، يوم 19 يناير 2015، مع جهاد مغنية، و6 آخرين من الحرس الثوري، وتوعد بعدها المرشد الإيراني، علي خامنئي، للجيش الإسرائيلي، بحسب موقع قناة “العالم” الإيراني

وأعلن الحرس الثوري وقتها أن القائد دادي كان في مهمة استشارية بسوريا من أجل محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وتقديم النصائح للجيش السوري.

حسام خوش نويس

كان هذا اللواء من المحاربين القدامى الذين شاركوا في الحرب الإيرانية العراقية، وقاتل في صفوف الحرس الثوري الإيراني ضمن النخبة، وبعد انتهاء الحرب تم تعيينه في فيلق القدس المنوط بشؤون العمليات الخارجية للحرس الثوري، ذهب إلى أفغانستان في 2001، ثم شارك في الحرب بين حزب الله اللبناني وإسرائيل عام 2006، وكانت مهمته المعلنة آنذاك هي إعادة اعمار ما هدمته الحرب، بحسب صحيفة “النهار” اللبنانية.

عرف أيضا باسم الجنرال حسن شاطري، حيث كان له شخصيتان في الحرس الثوري، لم يعلم عنهما أحد شيئا إلا بعد وفاته.

وبحسب وكالة فارس، فقد وقع خوش نويس ضحية كمين نصبه له مرتزقة يعملون لصالح إسرائيل في سوريا، يوم 15 فبراير 2013، ويبدو أنه قد جذب انتباه واشنطن منذ عام 2010، حينما وضعت الخزانة الأمريكية اسمه على لائحة الأشخاص التي فرضت عليهم عقوبات بتهمة تقديم المساعدة المالية والتقنية إلى حزب الله.

عبد الله اسكندري

هو قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني في سوريا، والرئيس السابق لمؤسسة الشهيد في إقليم فارس جنوبي إيران، ولقي مصرعه في يوم الاثنين 26 مايو 2014، أثناء القتال ضد معارضي الرئيس السوري بشار الأسد.

ومثلت قوات المعارضة السورية بجثته وقطعوا رأسه وعلقوها على أحد الرماح في سوريا، كما نشروا فيديو وصورا بهذه الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاسم نوري

قتل اللواء الإيراني، جاسم نوري، مساء الخميس 18 مايو 2014 في كربلاء بالعراق، وكان أحد القادة الكبار في إقليم الأحواز، كما أن له دورا قياديا في جبهات الحرب في سوريا والعراق.

وصفته السلطات الإيرانية بـ”مدافعا للحرم” وهو عادة الوصف الذي تطلقه إيران على قواتها والمليشيات التابعه لها في العراق وسوريا، كنوع من تبرير وجودها في البلاد.

محمد رضا حسيني مقدم

أفاد موقع وكالة آل البيت “أبنا” مساعد استخبارات فيلق “نصر” الخامس الإيراني، مقتل اللواء محمد رضا حسيني مقدم، يوم 7 فبراير الماضي، في معارك مع تنظيم “داعش” في مدينة سامراء العراقية، أثناء تقديم الدعم الاستشاري في التصدي إلى تنظيم “داعش”.

وبحسب الموقع، كان حسيني مقدم معاقا بسبب مشاركته في الحرب الإيرانية العراقية، ما صعب عليه الفرار بعد مداهمة أفراد التنظيم لمكان سكنه، وتم دفنه في مقبرة بالنجف بناء على وصيته.

حميد نقوي

توفي أحد قادة فيلق القدس، العميد حميد نقوي، أثناء تأديته “مهمة استشارية” في مدينة سامراء، بحسب ما أفاد الحرس الثوري، الذي أعلن وفاته في 27 ديسمبر 2014.

وبحسب ما أعلنه موقع شبكة الدفاع المقدس التابعة للجيش الإيراني، فإن العميد نقوي كان أحد القادة المحوريين في عمليات سامراء، وكان يساعد قوات الأمن العراقي في طرد تنظيم “داعش” إلا أنه قتل برصاص التنظيم.

مهدي نوروزي

وفي 11 يناير 2015، أعلنت وكالات إيرانية مقربة من الحرس الثوري مقتل قائد العمليات الخاصة، الذي يقود مجموعات من منظمة “بدر” العراقية في سامراء، مهدي نوروزي، على يد “داعش”.

ووفقا لوكالة “ابنا” الإيرانية، فقد سقط نوروزي أثناء اشتباكات مع تنظيم داعش في سامراء، برصاص مباشر أرداه قتيلا على الفور، لافتة إلى أن نوروزي كان عضوا في مقر “الشهيد تيموري نيا” التابع لقوات الباسيج في مدينة كرمنشاه غرب إيران.