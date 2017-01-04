موسكو تردّ على واشنطن: تمارسون سياسة الأرض المحروقة

قالت وزارة الدفاع الروسية إنّ واشنطن “تمارس سياسة الأرض المحروقة في مختلف دول العالم”، وذلك ردّاً على اتهام مدير وكالة المخابرات الأميركية جون برينان لموسكو بالقيام بهذا الأمر.

وذكّر المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف في بيان الأربعاء 4 كانون الثاني/ يناير، أنّ الهجوم النووي الذي شنّته الولايات المتحدة على مدينتَيْ هيروشيما وناغازاكي اليابانيّتين أودى بأرواح أكثر من 200 ألف مدني.

وتناول كوناشينكوف الحرب الأميركية على فيتنام في الفترة الممتدة بين عامَيْ 1962 و1971 ذاكراً أنّ الجيش الأميركي استخدم أكثر من 100 طن من مادة تحمل اسم “العامل البرتقالي”، التي كانت تقضي على كل أثر للحياة في مناطق استخدامها.

وأشار المتحدث باسم الدفاع الروسية إلى أنه حتى الآن لم يتحمل أحد من القادة العسكريين في البنتاغون المسؤولية عن هذا الأمر.