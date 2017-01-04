نادال ندد بقصف وادي بردى في سوريا

ندد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي رومان نادال، في تصريح، “بمواصلة هجمات القوى المؤيدة للنظام ضد العديد من مناطق البلاد ولا سيما في وادي بردى القريب من دمشق. ومن المهم احترام وقف الاعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر”.

وأضاف “هذا ضروري لإتاحة الدخول الانساني الكامل والحر ومن دون عقبات حيث السكان المحتاجون، ولإستمرار مسيرة المفاوضات التي تحظى بالصدقية”.

وختم بالقول: “تذكر فرنسا بأن وحده الحل السياسي، على قاعدة بيان جنيف وقرار مجلس الأمن الرقم 2254، سيسمح بوضع حد للنزاع السوري. وهذا ما أكد عليه مجددا القرار الرقم 2336 الذي تم اعتماده باجماع أعضاء مجلس الأمن”.