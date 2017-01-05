اوباما يدافع عن ارثه في رسالة الى الشعب الاميركي

اشاد الرئيس الاميركي باراك اوباما الخميس بانجازات ادارته المنتهية ولايتها وذلك في رسالة الى الشعب الاميركي دافع فيها عن ارثه في الرعاية الصحية وغيرها من القضايا التي توعد دونالد ترامب الذي سيخلفه في منصبه بالغائها. ونشر البيت الابيض رسالة الرئيس اضافة لتقارير من كل واحد من وزرائه تصف التقدم الذي تم احرازه منذ تولي اوباما مهام الرئاسة قبل ثماني سنوات عندما كانت البلاد التي تمتلك اكبر اقتصاد في العالم تتجه نحو الركود. وقال اوباما “فيما استعد لتسليم الراية والبدء في اداء واجباتي كمواطن عادي، اقول بفخر اننا ارسينا اسسا جديدة للولايات المتحدة”. وتحدث عن التحول في الاقتصاد الاميركي وخفض عديد القوات الاميركية في افغانستان والعراق، والانخفاض الكبير في الاعتماد على النفط المستورد، والتوصل الى اتفاق باريس حول التغير المناخي وغيره من الانجازات المهمة لادارته. ولكن اوباما وضع على راس قائمته “قانون الرعاية الصحية المنخفضة الكلفة” وهو برنامج اصلاح الرعاية الصحية البارز الذي يفتخر به اوباما الديموقراطي بينما توعد الجمهوري ترامب بالغائه. وشن اوباما حملة لمحاولة انقاذ البرنامج الصحي وقام بزيارة قل مثيلها الى مبنى الكونغرس الاربعاء لحشد الديموقراطيين في اول معركة كبرى ستخوضها الادارة المقبلة. كما قام نائب الرئيس المنتخب مايك بنس بزيارة الى الكونغرس للتشاور مع الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ وسيحصلون على البيت الابيض فور تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني/يناير. وقال اوباما في رسالته ان الولايات المتحدة “بدأت في مهمة طويلة للقضاء على انعدام المساواة”. واضاف “الامر الذي لن يساعد في ذلك هو حرمان 30 مليون اميركي من الرعاية الصحية معظمهم من البيض وابناء الطبقة العاملة، وحرمان العمال من اجور الساعات الاضافية التي استحقها معظمهم، او تخصيص الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والسماح للسوق المالي بتنظيم نفسه بنفسه مرة اخرى – وهي ليست الامور التي صوت الاميركيون من الطبقة الوسطى عليها”. وتعرضت اصلاحات اوباما للانتقادات خلال حملة انتخابات الرئاسة مع ارتفاع اقساط التامين وخروج عدد من كبار شركات التامين من اسواق الولايات. الا ان عناصر من برنامج “اوباماكير” لا تزال تلقى قبولا واسعا خاصة البنود التي تحظر على الشركات رفض توفير التغطية الصحية للمواطنين بسبب اصابتهم بحالات قبل اشتراكهم في التامين، والسماح للابناء بالاحتفاظ بالتغطية الصحية في اطار خطط التامين العائلية حتى عمر 26 عاما.