الإستخبارات الأميركية: مسؤولون روس كبار  تدخلوا بالإنتخابات ويهدِّدون مصالحنا

اتهم رؤساء اجهزة الاستخبارات الاميركية في شهادة خطية لمجلس الشيوخ خلال جلسة استماع صباح امس مسؤولين في الحكومة الروسية بالوقوف وراء التدخل في الانتخابات الاميركية.

وقالوا: «نعتقد ان كبار المسؤولين الروس وحدهم سمحوا بسرقة ونشر بيانات تتعلق بالانتخابات الاميركية»، مؤكدين ان «روسيا استخدمت تقنيات ووسائل معلوماتية سعيا للتأثير في الرأي العام في اوروبا واوراسيا».

وفي شهادته الشفوية اعتبر مدير الاستخبارات الاميركية جيمس كلابر الذي ينسق انشطة 17 وكالة تجسس اميركية ان روسيا «اتخذت موقفا اكثر عدائية في مجال القرصنة المعلوماتية من خلال زيادة حجم هذه العمليات وتسريب المعلومات التي يتم الحصول عليها واستهداف شبكات البنى التحتية الرئيسية».

وقال ان اجهزة الاستخبارات كشفت انشطة روسية ترمي الى «تقويض ثقة الرأي العام بالمؤسسات والاعلام والخدمات».

ووصف مسؤولو المخابرات موسكو بأنها تهديد كبير لنطاق واسع من المصالح الأميركية بسبب «برنامجها المتقدم للغاية للهجمات الإلكترونية.»

وقالوا في بيان مشترك: «روسيا لاعب إلكتروني متمكن يشكل تهديدا كبيرا للحكومة الأميركية والجيش والدبلوماسية والتجارة والبنية التحتية الحيوية بالولايات المتحدة.»

وتأتي الشهادات بعد أسبوع من قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما طرد 35 روسياً يشتبه بتجسسهم وفرض عقوبات على وكالتي مخابرات روسيتين للاشتباه في ضلوعهما في اختراق أنظمة جماعات سياسية أميركية خلال انتخابات عام 2016.

من جهة أخرى قال كلابر ان الصين ما زالت «تقوم بنجاح» بأنشطة تجسس معلوماتية تستهدف المصالح الاميركية رغم ان اجهزة الاستخبارات والخبراء رصدوا «تراجعا في الانشطة» الصينية.

وكانت واشنطن اعربت عن غضبها حيال انشطة القرصنة الصينية واطلقت في 2014 ملاحقات قضائية بتهمة القرصنة المعلوماتية والتجسس الاقتصادي بحق خمسة مسؤولين عسكريين صينيين. وخلال زيارة دولة لواشنطن في ايلول 2015 اعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ وباراك اوباما اتفاق تعاون بين بكين وواشنطن للتصدي للقرصنة المعلوماتية.

من جانبه قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب أمس في تغريدة أخرى على تويتر إنه ليس ضد وكالة المخابرات أو متفق مع مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج الذي سربت مؤسسته رسائل البريد الإلكتروني للديمقراطيين.

وكتب ترامب: «وسائل الإعلام تكذب لتجعل الأمر يبدو أنني ضد المخابرات بينما أنا في حقيقة الأمر مؤيد كبير لها!».

ويعتقد ترامب وكبار مستشاريه أن الديمقراطيين يحاولون نزع الشرعية عن فوزه بالانتخابات باتهام روسيا بمساعدته.

وقدم خمسة ديمقراطيين بمجلس الشيوخ امس الأول تشريعا يدعو لإنشاء لجنة مستقلة غير حزبية للتحقيق بشأن التدخل الروسي في الانتخابات.

ورشح ترامب أشخاصا تعتبر مواقفهم ودية تجاه موسكو لمناصب قيادية في إدارته من بينهم ريكس تيلرسون المرشح لوزارة الخارجية الذي قلده بوتين وسام الصداقة عام 2013 أثناء توليه الرئاسة التنفيذية لشركة إكسون موبيل.

(أ ف ب)