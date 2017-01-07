“اب الديمقراطية البرتغالية” في ذمة الله

أعلن المتحدث باسم مستشفى الصليب الأحمر في لشبونة خوسيه باراتا، وفاة الرئيس الاشتراكي البرتغالي الأسبق ماريو سواريز (92 عاما).

وكان سواريز نُقل إلى المستشفى في 13 كانون الأول، بسبب تدهور عام في وضعه الصحي، وأدخل قسم العناية المركزة في مستشفى الصليب الأحمر.

وبعد تحسن عابر، عاد وضع الرئيس السابق الصحي وتدهور فجأة في 24 كانون الأول 2016 بدون أن تكشف أسباب ذلك.

وبحسب مقربين منه، فان سواريز لم يتعافَ أبداً من التهاب في الدماغ، أصيب به في كانون الثاني 2013، كما أنَّ وضعه الصحي تفاقم أكثر بعد وفاة زوجته في تموز 2015.

وبقي سواريز الذي يعتبر أب الديموقراطية البرتغالية التي تكرست في 1974، في مقدمة المشهد السياسي في بلاده لأربعين عاماً. فهو مؤسس الحزب الاشتراكي البرتغالي وكان وزيراً للخارجية، وشغل رئاسة الوزراء مرتين قبل أن يتولى الرئاسة بين 1986 و1996 اضافة الى كونه نائبا اوروبيا.