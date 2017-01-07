ترامب:إهمال اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي سبب اختراق أنظمته الإلكترونية

اشار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، في تصريحج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى أن “سبب اختراق أجهزة كمبيوتر “الحزب الديمقراطي” في الولايات المتحدة، يعود الى الاهمال الجسيم في عمل اللجنة الوطنية للحزب نفسه”.

ويذكر أن الولايات المتحدة، قد أعلنت في وقت سابق عن تعرضها لهجمات إلكترونية.