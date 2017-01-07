“خطر برتقالي” في موسكو

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في العاصمة الروسية موسكو مستوى الخطر “البرتقالي” بسبب البرد الشديد جداً في يوم 8 كانون الثاني الجاري.

وفرضت المستوى “الأصفر” للخطر في مقاطعات أخرى من الدائرة الفيدرالية الوسطى (غرب القسم الأوروبي من روسيا) حيث حدة البرد أقل بقليل من منطقة العاصمة موسكو. وحذرت السلطات من احتمال أن تسبب موجة البرد كوارث طبيعية في المنطقة.

ووفقا لمعطيات الارصاد الجوية ستنخفض درجة حرارة الجو في موسكو في الليلة المقبلة إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر، وفي ريف موسكو ستصل إلى 35 تحت الصفر، وقد يتم تحطيم الرقم القياسي القطبي الذي سجل في الليلة بين يومي 6-7 كانون الثاني. وقيل إن ليلة عيد الميلاد (7 كانون الثاني) كانت الأبرد خلال كل تاريخ مراقبة الأحوال الجوية في موسكو الممتد على مدى 125 عاماً.

وقبل ذلك ذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستبدأ بالارتفاع اعتباراً من يوم الأحد القادم وقد تزداد درجة حرارة الجو بمقدار3-5 درجات بالمقارنة مع درجة الحرارة الحالية. ومن المتوقع أن درجة حرارة الجو في منتصف الاسبوع المقبل في موسكو ستكون عند 13 درجة تحت الصفر خلال النهار، و18 درجة تحت الصفر في الليل.