قتلى وقطع طرقات في فيضانات تايلاندا

أدى هطول الامطار الغزيرة على جنوب تايلاند اليوم الى مقتل 12 شخصا، وأغلق المطار في أوج الموسم السياحي، وقطعت الطرقات في العديد من المناطق، في حين غمرت المياه القرى، وفق حصيلة جديدة اعلنتها وزارة الداخلية.

وجاء في بيان الوزارة: “أن أكثر من 700 الف شخص تضرروا من جراء الفياضانات التي اجتاحت 9 مقاطعات منذ حوالى أسبوع، وحيث غمرت المياه المنازل في بعض المناطق.

وتسببت الأمطار الغزيرة بتشكل السيول في الطرق وإغراق الحقول والاضرار في أكثر من 1500 مدرسة في المنطقة، وتعرقل حركة النقل البحري الى الجزر، وإلغاء العديد من الرحلات الجوية بما فيها تلك المتجهة الى جزيرة كو ساموي السياحية. وأغلق مطار ناكون سي تامارات ليومين على الاقل.

وحذرت أجهزة الأرصاد الجوية السكان والسياح من احتمال هطول امطار غزيرة وحصول فيضانات مفاجئة، حيث يتوقع استمرارها على مدى اليومين المقبلين.