ليفني لنتنياهو: فقدت التفويض الاخلاقي

قالت عضو الكنيست الإسرائيلية عن المعسكر الصهيوني تسيفي ليفني اليوم السبت، إن نتانياهو فقد البعد والتفويض الأخلاقي الذي يؤهله لمواصلة دوره رئيساً للوزراء.

وأشارت أنه فيما يتعلق بقضية عمونا حلل نتانياهو وشرعن أعمالاً غير قانونية، وفي قضية الجندي “ليؤر أزريا” حاول تشريع أعمال غير أخلاقية بالنسبة للجيش الإسرائيلي، وفي عائلته يشرع نتانياهو أعمالاً غير قانونية ولا تمت للقيم الأخلاقية بصلة، لذلك عليه أن يقرر فيما هو “اليغاركي” يحكم ضمن حكم الأقلية أو يريد أن يكون رئيساً للوزراء.

وقالت ليفني وفقاً لما نقله موقع “ريشت بيت” العبري بحسب وكالة “معاً” الإخبارية، يتوجب على المستشار القضائي أن يحسم سريعاً القضايا التي يجري التحقيق مع نتانياهو حولها.