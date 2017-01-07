12 قتيلا جراء الفيضانات في جنوب تايلاند

ادى هطول امطار غزيرة على جنوب تايلاند استمرت خلال يوم السبت الى مقتل 12 شخصا وغلق المطار في اوج الموسم السياحي وقطع الطرق في العديد من المناطق في حين غمرت المياه القرى، وفق حصيلة جديدة اعلنتها وزارة الداخلية. وجاء في بيان الوزارة ان اكثر من 700 الف شخص تضرروا من جراء الفياضانات التي اجتاحت تسع مقاطعات منذ حوالي اسبوع وحيث غمرت المياه المنازل في بعض المناطق. وتسببت الامطار الغزيرة بتشكل سيول في الطرق واغراق الحقول وتسبب اضرار في اكثر من 1500 مدرسة في المنطقة وعرقلت حركة النقل البحري الى الجزر وادت الى الغاء العديد من الرحلات الجوية بما فيها تلك المتجهة الى جزيرة كو ساموي السياحية. واغلق مطار ناكون سي تامارات ليومين على الاقل. وحذرت اجهزة الارصاد الجوية السكان والسياح من احتمال هطول “امطار غزيرة وحصول فيضانات مفاجئة” حيث يتوقع استمرارها على مدى اليومين المقبلين. ورغم انتهاء موسم الامطار الذي يستمر عادة من حزيران/يونيو الى تشرين الاول/اكتوبر، يشهد جنوب تايلاند فترة ثانية من الامطار الغزيرة. وغالبا ما تطال المناطق السياحية مثل مدينة كرابي وجزيرة كوه ساموي. ولقي اكثر من 35 شخصا مصرعهم في فيضانات في كانون الاول/ديسمبر 2016. وتحدثت بابها سوثيفانيا (60 عاما) التي قضت الايام الثلاثة الماضية في ملجأ مؤقت اقامته الحكومة في مقاطعة ناكون سي تامارات بعدما اضطرت لترك منزلها الذي غمرته المياه عن “الصدمة والرعب” اللذين عاشتهما. “لم اعرف مثل هذه المياه في حياتي وانا لا اجيد السباحة”. ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومشاهد فنادق ومطاعم غمرتها المياه. وزار رئيس البلاد برايوت شان او شا الجمعة مقاطعة ناراتيوات في اقصى جنوب البلاد حيث التقى منكوبين وتم توزيع حصص غذاء. وفي منطقة ابعد جنوبا وتقع شمال ماليزيا، تم اجلاء اكثر من 40 الف شخص بسبب الفيضانات ولا يزال آلاف منهم لاجئين في مراكز استحدثت لهذا الغرض.