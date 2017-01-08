بالصور… مقتل  جنود اسرائيليين بعملية دهس بالقدس

موقع اللواء

قتل 3 جنود اسرائيليين على الاقل وجرح آخرون بعملية دهس بشاحنة في القدس.  وبحسب وسائل اعلام اسرائيلية فقد اصيب سائق الشاحنة بالرصاص.

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