اختبار باكستاني لصاروخ أُطلق من غواصة

اجرت باكستان امس اول اختبار لصاروخ عابر اطلق من غواصة قادر على حمل شحنة نووية كما اعلن الجيش في اسلام اباد.

وافاد بيان رسمي ان الصاروخ اطلق من غواصة واصاب هدفه بدقة.

واكد متحدث عسكري ان الصاروخ الذي يصل مداه الى 450 كلم قادر على حمل شحنة نووية.

واضاف البيان ان «بابور 3 النسخة البحرية للصاروخ البري العابر بابور 2 الذي تم اختباره بنجاح في كانون الاول الماضي».

وتابع الجيش «ان باكستان ترى في هذا التطور المهم خطوة نحو ترسيخ سياسة ردع ذات مصداقية».

وتجري باكستان وجارتها الهند بانتظام تجارب لاطلاق صواريخ منذ ان اثبتا قدراتهما النووية في 1998.

وبات البلدان قادرين على اطلاق صواريخ بالستية يمكنها ان تحمل شحنات نووية او تقليدية.

(ا.ف.ب)