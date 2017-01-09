التضخم دفع رئيس فنزويلا لرفع الحد الادنى للاجور

رفع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الحد الادنى للاجور امس بنسبة 50 في المئة في البلد النفطي الذي يعاني من تضخم هائل.

واعلن مادورو زيادة بقيمة 40 بوليفار (60 دولارا بحسب اعلى سعر صرف رسمي، او 12 دولارا بسعر السوق السوداء).

وقال الرئيس خلال برنامجه التلفزيوني الاسبوعي :”قررت لبدء العام رفع الحد الادنى للاجور”.

وتضاف الى الأجور مساعدات غذائية بقيمة 93 دولارا، وهو ما لم يتغير.

وتشهد فنزويلا احدى أسوأ الازمات الاقتصادية في تاريخها على خلفية التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يشكل 96 في المئة من عائداتها.

وتوقع صندوق النقد الدولي ان يناهز التضخم الهائل في فنزويلا 1660 في المئة هذا العام.