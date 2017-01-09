الصين احتجت على لقاء رئيسة تايوان مع السناتور الاميركي تيد كروز

احتجت الصين “بشدة” اليوم على اللقاء بين السناتور الجمهوري تيد كروز ورئيسة تايوان تساي انغ-وين، حتى ان صحيفة حكومية حذرت من رد انتقامي على الرئيس دونالد ترامب اذا تخلى عن سياسة الصين الواحدة.

واثر اللقاء الذي حصل أمس الاحد في هيوستن في ولاية تكساس اثناء توقف تساي في طريقها الى اميركا الوسطى، قال كروز الذي خسر امام دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، انه “بحث مع رئيسة تايوان في مبيعات الاسلحة والتبادلات الدبلوماسية والعلاقات الاقتصادية”.

وكانت بكين طلبت من واشنطن منع طائرة تساي من عبور الاجواء الاميركية في طريق الذهاب والعودة الى اميركا الوسطى.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانغ للصحافيين :”نحن نعارض بشدة اتصال زعيمة تايوان بمسؤولين اميركيين بحجة توقفها هناك، وسعيها لتقويض العلاقات الصينية الاميركية”.

ودعا المتحدث الولايات المتحدة الى “الالتزام بسياسة الصين الواحدة وتوخي الحذر” في المسائل المتصلة بتايوان.