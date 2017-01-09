قرار نهائي لهيلاري كلينتون فما هو؟

أكدت مصادر مقربة من هيلاري كلينتون أمس الأحد، أن المرشحة الديمقراطية لن تترشح لأي انتخابات قادمة، في إشارة إلى اعتزالها العمل السياسي، وتوجهها إلى العمل الإنساني.

وقالت رئيسة مركز “نيرا تاندين سنتر فور أميركا بروجرس” للأبحاث، والمستشارة غير الرسمية لكلينتون، خلال حملتها الأخيرة: “إنها ستجد السبيل لمساعدة الأطفال والعائلات في الأعوام المقبلة، إنه التزام حياتها”. وأضافت، وفقا لشبكة “سي أن أن” الأميركية: “لكنها لن تترشح لأي انتخابات بعد اليوم”.

وتابعت: “لا أعتقد أنها ستترشح لهذا المنصب ولا لأي منصب آخر”.