صهر ترامب اليهودي “مستشار البيت الأبيض”.. هكذا احتال على القانون!

إنشغلت الصحف الأميركية الصادرة اليوم بقرار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بتعيين صهره غاريد كوشنر المتزوج من ابنته إيفانكا، في منصب كبير مستشاري البيت الأبيض، ما أثار تساؤلات حول المحسوبيات والوساطات للأقارب، الأمر الذي يمنعه القانون الأميركي.

وكشفت مجلّة “تايم” معلومات لافتة عن كوشنر، موضحةً أنّ ترامب أراد أن يبرز صهره الذي لعب دورًا كبيرًا في الحملة الإنتخابية التي انتهت بوصول الملياردير الأشقر إلى البيت الأبيض.

وقالت المجلّة ما يلي:

-يبلغ كوشنر من العمر 35 عامًا وولد في عائلة ثريّة.

-يعمل في مجال الإستثمار والتطوير العقاري: لقد حصل على شركة بعد دخول والده شارل إلى السجن بسبب حملات تبرعات غير شرعية وتهرب من الضرائب والرشى.

-إنّه ناشر صحيفة، فقد إشترى “نيويورك أبسورفر” عندما كان عمره 25 عامًا.

-يقدّم كوشنر تبرّعات هائلة من مدخوله لجامعة هارفرد حيثُ درس. ويقال إنّه تم قبوله في الجامعة بعد تبرع والده للجامعة بمبلغ 2.5 مليون دولار.

-يعتنق اليهودية الأرثوذكسية: عام 2009 اعتنقت إيفانكا ترامب اليهودية قبل زواجها من كوشنر. وفي مقابلة مع مجلّة “فوغ” عام 2015 قالت إنّ الجمعة والسبت لا يقومان بشيء بل يبقيان معًا وحتى أنهما لا يجريا اتصالات هاتفية.

-كان من أبرز المستشارين الموثوقين في حملة ترامب: أصبح من الدائرة المقرّبة التي تحظى بثقة ترامب، لا سيما بعدما أتى من عالم الإقتصاد والمال الى السياسة.

-يعمل بهدوء، وكتب عن الإدعاءات بأنّ ترامب معادٍ للسامية في صحيفته ونفى أن يكون الرئيس عنصريًا.

-إشترى بناءً ضخماً للمكاتب بجادة فيفث أفينو بنيويورك بقيمة 1.8 مليار دولار.

-أقام علاقات مع شخصيات سياسية وإجتماعية بارزة.

من جهتها، شدّدت صحيفة “غارديان” البريطانيّة أنّه على كوشنر التوضيح كيف أنّ قانون مكافحة المحسوبيات لا يسري عليه، موضحةً أنّ هذا القانون كان سُنّ في العام 1967 بعدما عيّن الرئيس جون كينيدي شقيقه كمدّعٍ عام، ويمنع القانون أي مسؤول فيديرالي من توظيف أحد أعضاء عائلته في وكالة أو مكتب يشغله.

ولفتت الى أنّ هناك ثغرات ومخارج في القانون ويقول خبراء إنّ كوشنر عيّن بصفة “مستشار” وبذلك لا يكون دوره رسميًا، وهذه طريقة للتهرّب ممّا يفرضه القانون، كذلك، فقد قال فريق ترامب إنّ كوشنر اختار عدم الحصول على راتب خلال فترة خدمته في البيت الأبيض، وهي الثغرة الثانية كي لا يواجه بشكل قانوني.