مئات الآلاف يشيعون جثمان رفسنجاني في طهران

شارك مئات الآلاف يوم الثلاثاء في طهران في تشييع رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام والرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، أحد أركان الجمهورية الإسلامية الذي توفي الأحد عن 82 عاما.

وأمر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي صلاة الجنازة على رفسنجاني، المحافظ المعتدل الذي عرف بمواقفه البرغماتية، مشيدا بذكراه بعيد إعلان الوفاة رغم “خلافهما” في الرأي. ورافقه في الصلاة رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني وشقيقه رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني التشييع بالبث الحي حيث حمل بعض المشاركين صور رفسنجاني وخامنئي باسمين جالسين جنبا إلى جنب. ورفعت سيدة لافتة كتب عليها “وداعا أيها المناضل القديم”.

كما شاركت شخصيات من مختلف الأطياف السياسية والعسكرية في الجنازة التي جرت في حرم جامعة طهران، بينهم الرئيس المعتدل حسن روحاني وقائد فيلق القدس (العمليات الخارجية) في قوات حرس الثورة الإسلامية اللواء قاسم سليماني.

لاحقا سيدفن جثمان الرئيس السابق في جنوب طهران في مرقد آية الله روح الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية في 1979 الذي كان مقربا منه.

وأعلن الثلاثاء يوم إجازة وأغلقت شوارع وسط طهران وتم توفير وسائل النقل العامة مجانا لإفساح المجال أمام سكان العاصمة للمشاركة بأعداد كبيرة في الجنازة.

ونشرت تسجيلات فيديو على مواقع التواصل بدا فيها شبان يتظاهرون في شوارع مؤدية إلى جامعة طهران رافعين شعارات مؤيدة للمعارض مير حسين موسوي.

كان موسوي الموضوع قيد الإقامة الجبرية منذ 2011، أحد قادة حركة الاحتجاجات في 2009 ضد إعادة انتخاب الرئيس المحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد لولاية ثانية والتي قمعتها السلطات بعنف.

ويترتب على خامنئي تعيين خليفة لرفسنجاني على رأس مجمع تشخيص مصلحة النظام، وسيشكل توجه الأخير عاملا حاسما في توازن السلطة في مؤسسات الدولة التي يهيمن المحافظون على أغلبها.