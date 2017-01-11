إسرائيل تكشف مخططات صهر ترامب:اختيار كوشنر هو جزء من مخطّط كبير

أيّام معدودات تبعد الملياردير الأشقر دونالد ترامب عن البيت الأبيض، وفي هذا الصدد بدأت الصحف الإسرائيلية تبحث في أبرز الملفات التي سيحملها معه، خصوصًا تلك التي ستعود بالفائدة على تل أبيب.

ومن هنا، أعرب موقع “ديبكا فايلز” الإستخباراتي الإسرائيلي عن تفاؤله باختيار ترامب لصهره اليهودي غاريد كوشنر، المطوّر العقاري والناشر في منصب كبير مستشاري البيت الأبيض، مسؤولاً عن الصفقات التجارية والشرق الأوسط.

ولفت الموقع الى أنّ اختيار كوشنر هو جزء من مخطّط كبير ، يحضّره فريق ترامب الذي سيعمل على حلّ للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني وتحديد الأراضي بعد الحلّ، موضحًا أنّ هذا المخطّط لم يصل بعد الى سياسة ملموسة، ولا يزال أفكارًا في طور البناء من قبل الفريق المقرّب من ترامب.

وذكّر الموقع أنّه في 22 تشرين الثاني الماضي، قال ترامب إنّ كوشنر سيكون مساعدًا مهمًّا في ضبط النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ويمكن أن يلعب دورًا جيدًا، كما أنّه ملمّ بشؤون الشرق الأوسط.

من جهته، تحدّث ديفيد فريدمان، السفير الأميركي المعيّن لدى إسرائيل، عن إحياء محادثات السلام ونقل السفارة الأميركية الى القدس.

ولفت الموقع الى أنّ هناك بعض المواقف المحذّرة من إقدام الولايات المتحدة على هذه الخطوة، فقد حذّر رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عباس من أنّ نقل السفارة سيكون بمثابة إعلان حرب على الفلسطينيين. فيما شدّد ملك الأردن عبدالله الثاني على أنّ المقدسات في القدس خط أحمر.

وأوضح الموقع أنّ ترامب وخارجيته لم يردّا على هذه التهديدات، لكن على ما يبدو فإنّ لها تداعيات. وقالت مصادر “ديبكا” إنّ فريق ترامب الذي سينتقل للعمل معه يفحص عددًا من المقترحات، أبرزها البحث في موضوع نقل السفارة الى القدس.

وكانت الحكومة الأميركية قد استأجرت موقعًا للسفارة للقدس منذ سنوات، وهو في مكان “معسكر اللنبي” الذي كان معسكرًا للقوات البريطانية خلال الإنتداب عام 1917. ولفت الموقع الى أنّ موقع السفارة كبير وواسع جنوب القدس ومحاذٍ لجبل المكبر.

ورأى الموقع أنّ إسرائيل تواجه حملةً لوقف الإستيطان ويجب أن ترد بوضع حجر الأساس في مكان السفارة