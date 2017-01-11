البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي بسبب ترامب

خفض البنك الدولي أمس توقعاته للنمو العالمي للعام 2017 بنسبة ضئيلة الى 2،7٪ بسبب «الشكوك المتزايدة» المحيطة بالسياسات الاقتصادية التي قد ينتهجها الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب. واوضح البنك في تقريره نصف السنوي حول التوقعات الاقتصادية العالمية ان توقعاته الجديدة لنمو اجمالي الناتج الاقتصادي العالمي في 2017 باتت 2،7٪ بدلا من 2،8٪ كانت متوقعة في حزيران الماضي، بينما ابقى توقعاته للنمو الاقتصادي الاميركي على حالها عند 2،2٪.

وعزا البنك سبب هذا الخفض الى «الشكوك المتزايدة بشأن التوجه المقبل للولايات المتحدة في ما خص الموازنة والتجارة وسياسة الهجرة والسياسة الخارجية»، يضاف اليها الغموض المحيط بمصير المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وقال ايهان كوس المشرف الرئيسي على إعداد التقرير لوكالة فرانس برس «علينا ان نبقى متنبهين. كل الانظار متجهة الى صانعي السياسات في الولايات المتحدة والطريقة التي سيحددون بها سياساتهم». وإذ أقر البنك بأن بعض السياسات التي يقترحها ترامب يمكن ان تعزز النمو الاقتصادي العالمي، مثل خطته لاجراء تحديث ضخم في البنى التحتية، فقد حذر من جهة ثانية من النتائج الوخيمة التي يمكن ان تنجم عن الاجراءات التجارية الانتقامية التي يلوح بها والتي يمكن ان تؤدي الى «كبح» النمو العالمي. وحذر البنك الدولي في تقريره من جهة ثانية من النزعة «الحمائية» و»الشعبوية» التي يمكن ان تبرز في اوروبا في 2017 خلال الانتخابات المقررة في فرنسا كما في المانيا.

(أ ف ب )