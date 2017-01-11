ترامب يُقر بالقرصنة الروسية ويؤكد: إدراة أوباما أوجدت داعش

أقر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بأن روسيا تقف وراء القرصنة ضد الحزب الديمقراطي، في أول مؤتمر صحافي له، منذ فوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية.

ويتسلم ترامب مهامه رسمياً كرئيس في 20 كانون الثاني/يناير الحالي، خلفاً للرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما.

وقال ترامب إن بعض وسائل الإعلام تتداول معلومات مغلوطة بشأن الإدارة الجديدة، مشيراً إلى أن اتهامات القرصنة يجب أن تشمل أطرافاً أخرى بالإضافة لروسيا، مقراً بوجود القرصنة.

وأضاف : “سنعمل على تشكيل جبهة دفاعية أمام أعمال القرصنة من أي طرف”.

واعتبر أنه إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحب ترمب “فهذا لصالحنا” كما قال. وأضاف أن روسيا يمكن أن تكون شريكاً جيداً في الحرب على تنظيم داعش.

وجدد الرئيس المنتخب اتهاماته بأن إدارة الرئيس أوباما “هي التي أوجدت داعش” على حد تعبيره.

وكرر ترمب نفيه أن تكون هناك علاقات بينه وبين روسيا مثل صفقات عمل أو قروض، وهو ما كان نفاه في تغريدات على تويتر قبل ساعات من بدء المؤتمر.

في سياق آخر، أعلن ترامب أن هناك خططاً لإقامة مصانع بمليارات الدولارات لخلق فرص عمل.

وحذر من أن سنة 2017 الحالية قد تكون “سيئة وغير منصفة بسبب تركة أوباما”. وأعلن أنه سيعمل على تعديل خطة الرعاية الصحية التي أدخلتها إدارة أوباما.

أما محامية ترامب، فقالت إنه “سيكون هناك مستشار أخلاقي لشركات ترمب لمنع أي تعارض للمصالح”، مضيفة أنه “اتخذنا كل الاحتياطات لفصل الرئاسة عن إدارة الشركة”.