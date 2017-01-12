استطلاع يتوقع فوز فيون على لوبان في جولة الإعادة لانتخابات فرنسا

أظهر استطلاع للرأي اليوم أن رئيس الوزراء الفرنسي المحافظ السابق فرانسوا فيون سيهزم مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف بنسبة 36 بالمئة من الأصوات مقابل 73 بالمئة إذا تقابلا في جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في أيار المقبل.

وكرر استطلاع “بى.أو.بى 2017” نتائج استطلاعات أخرى أظهرت أن فيون يفقد قوة الدفع فيما يتعلق بنسبة الأصوات التي سيحصل عليها في الجولة الأولى والتي تراجعت إلى 42 بالمئة من 52,7 بالمئة قبل شهر.

وأظهر الاستطلاع أن فيون سيتأخر عن مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية بنقطة أو نقطتين مئويتين في الجولة الأولى من الانتخابات والمقررة يوم 23 نيسان لكنه سيجمع عددا كافيا من الأصوات من مرشحين آخرين مهزومين لاسيما من الوسطيين بين الاشتراكيين ليهزمها بفارق مريح في جولة الإعادة المقرر إجراؤها يوم 7 أيار.

وبلغ هامش الخطأ 3.3 بالمئة في الاستطلاع الذي أجري عبر الإنترنت في الفترة من السادس إلى الثامن من كانون الثاني واستند إلى عينة تضم 649 من الناخبين المسجلين.