الامين العام للأطلسي: محاولة التأثير على انتخابات من الخارج أمر غير مقبول

اعتبر الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم، ان “القيام بمحاولات للتأثير على انتخابات وطنية من الخارج، أمر “غير مقبول”، بعد ايام على نشر تقرير حول تدخل روسيا في الحملة الرئاسية في الولايات المتحدة.

وقال في مؤتمر صحافي عقده في بروكسيل: “نحن بالطبع نشعر بالقلق حول الامن الالكتروني”، مشيرا الى الهجمات المعلوماتية التي تعرض لها “عدد كبير من الحلفاء في الحلف الاطلسي”.

واضاف ان “كل محاولة للتدخل والتأثير على انتخابات وطنية من الخارج مسألة غير مقبولة، ولذلك يسعى حلف الاطلسي الى تعزيز دفاعه في مواجهة القرصنة المعلوماتية”.

وتابع ان “هذه المسألة تعتبر حاليا من ابرز “اولويات” الحلف الاطلسي”.

وبحسب تقرير نشرته اجهزة الاستخبارات الاميركية في 6 كانون الثاني فان هدف حملة التضليل الروسية والقرصنة” نسف العملية الديموقراطية الاميركية واضعاف رئاسة محتملة لهيلاري كلينتون وزيادة فرص فوز ترامب”.