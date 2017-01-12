نتنياهو يعتبره «خدعة فلسطينية برعاية فرنسية»

خفض الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند امس من سقف التوقعات لمؤتمر باريس مؤكدا ان «وحدها مفاوضات ثنائية» بين اسرائيل والفلسطينيين يمكن ان تؤدي الى السلام، وذلك قبل ايام من عقد المؤتمر الدولي للسلام حول الشرق الاوسط في باريس.

وقال هولاند في كلمة امام السلط الدبلوماسي ان هدف المؤتمر المقرر الاحد هو «اعادة تأكيد دعم الاسرة الدولية لحل الدولتين (اسرائيلية وفلسطينية)، وابقاء هذا الحل المرجع» لتسوية نزاع مستمر منذ سبعين عاما.

واعترف الرئيس الفرنسي بأنه في الوقت نفسه «مدرك لما يمكن ان يحمله هذا المؤتمر. السلام سيصنعه الاسرائيليون والفلسطينيون ووحدها مفاوضات ثنائية يمكن ان تسفر» عن نتيجة.

من جانبه اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو امس ان مؤتمر المقرر هو «خدعة»، مؤكدا ان حكومته ترفض لعب اي دور فيه.

وقال نتنياهو خلال لقاء مع وزير الخارجية النروجي بورغ بريندي في القدس «هناك جهود تسعى الى تدمير فرص تحقيق السلام وأحدها هو مؤتمر باريس»، مشيرا الى ان « هذا المؤتمر هو عبارة عن خدعة فلسطينية برعاية فرنسية تهدف إلى اعتماد مواقف اخرى معادية لاسرائيل».

واعتبر نتنياهو المؤتمر «من مخلفات الماضي، انه اللحظات الاخيرة من الماضي قبل حلول المستقبل».

وفي وقت سابق، كرر مسؤول اسرائيلي لم يشأ كشف هويته رفض قبول الدعوة الفرنسية التي وجهت الى نتنياهو ليحضر الى باريس ويبلغ بنتائج المؤتمر بعد انتهائه.

ووجهت دعوة مماثلة الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس فقبلها.

من جهته اكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة امس ان مؤتمر باريس «يشكل فرصة هامة للتأكيد على حل الدولتين وعدم شرعية الاستيطان، خاصة وأن المجتمع الدولي بأسره موجود في هذا المؤتمر بعد قرار مجلس الأمن الدولي الهام الذي أكد أيضا على حل الدولتين وعدم شرعية الاستيطان».

واضاف ابو ردينة تعقيباً على تصريحات نتنياهو «المطلوب من المجتمع الدولي هو التأكيد للحكومة الإسرائيلية أن رفضها لقرارات الشرعية الدولية لن يجلب سوى المزيد من القلاقل وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم».

على صعيد آخر، افرجت اسرائيل امس عن وحيد البرش وهو فلسطيني يعمل في الامم المتحدة في غزة، بعد انتهاء فترة اعتقاله في السجون الاسرائيلية اثر ادانته بمساعدة حركة حماس في غزة. ووصل البرش (39 عاما) الى منزله في شمال قطاع غزة ظهر أمس حيث كان في استقباله عشرات المهنئين الذين وزعوا الحلويات واطلقوا الزغاريد والاغاني.

ولاحقا اصدرت محكمة اسرائيلية حكما بالسجن سبعة اشهر بحقه بتهمة «تقديم خدمات لمنظمة غير قانونية بدون قصد» في اشارة الى حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

ووصف البرش محاكمته بأنها«غير عادلة»، موضحا «اعمل في مؤسسة دولية لا يوجد لديها اي معيار للاحزاب السياسية، هدف المؤسسة هو مساعدة الشعب».

وعن الفترة التي قضاها في السجن قال «حياة السجن اصعب من ان توصف، انتم لا تعرفون شيئا عن الضغط النفسي والجسدي لانه اصعب من ان يوصف».

(ا.ف.ب-رويترز)