هل سحب بوتين قواته من سوريا الى دولة عربية اخرى ؟

يبدو بان روسيا تسعى الى تعزيز تواجدها في المنطقة وما تخفيف قواتها في سوريا الا استعدادا لمساعدة حفتر في حال طلب المساعدة العسطرية ضد داعش , والمعلوم ان هناك حظر على توريد الاسلحة الى ليبيا بينما المسلحون يحصلون على السلاح بطريقة غير شرعية ، ومن خلال توريد السلاح يستطيع بوتين من الدخول الى ليبيا الدولة التي يتصارع الجميع على ثراوتها النفطية وموقعها المحوري بين افريقيا اوروبا وقربها من مصر تونس .

فقد جاءت زيارة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إلى حاملة الطائرات الروسية “الأدميرال كوزنيتسوف”، وذلك خلال عبورها المياه الإقليمية الليبية في طريق عودتها من سوريا إلى روسيا، اليوم الأربعاء،

لتثير التساؤلات بشأن الدور الذي قد تلعبه موسكو في الأراضي الليبية بعد مشاركتها في دعم نظام الأسد بسوريا. ظهور موسكو في المشهد الليبي ليس الأول، حيث التقى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، يوم الثلاثاء، في التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي، اللواء حفتر، الذي كشف أنه تقدم خلال محادثاته مع “شويجو” بطلب الدعم العسكري لقواته في شرق ليبيا.

حينها أشاد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف بدور “حفتر” وقواته في التصدي لما سماه الإرهاب، فضلًا عن صيانة استقلال ليبيا، بحسب الوزير الروسي. وقالت وكالة “رويترز”، إن زيارة حفتر لحاملة الطائرات تكشف إظهار دعم الكرملين لقائد فصيل يعارض الحكومة التي تساندها الأمم المتحدة في ليبيا.