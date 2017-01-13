اطلاق نار في ثانوية بولاية ماريلاند الأميركية

أفادت وسائل اعلامية أميركية عن ورود أنباء عن سماع اطلاق نار في ثانوية “سويت لاند” بولاية ماريلاند الأميركية، مشيرة الى أن تلميذا أصيب، فيما تبحث الشرطة عن مشتبها به.