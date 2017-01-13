بماذا نَصح أردوغان شعبه؟

جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، دعوته للأتراك لبيع النقد الأجنبي، وسط استمرار انخفاض الليرة التركية التي شهدت في الفترة الأخيرة هبوطا إلى مستويات تاريخية مقابل الدولار.

وقال أردوغان، متحدثا إلى الصحفيين بعد صلاة الجمعة، إنه ينبغي للأتراك ألا يحتفظوا بالدولارات “تحت الوسائد”، مضيفا أن تركيا توصلت إلى اتفاق مع بعض الدول للتجارة بالعملة المحلية.

وخسرت العملة التركية منذ مطلع العام حوالى 7 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار، وتسارع تراجعها منذ أن باشر البرلمان بحث مشروع إصلاح دستوري يهدف إلى تعزيز سلطات الرئيس، الأمر الذي يثير توترا في الأسواق.

ويخشى الاقتصاديون استمرار هذا الأداء السيئ لليرة نتيجة الغموض الأمني مع الهجمات التي تنسب إلى المتمردين الأكراد ومتطرفين، وعلى صعيد الاستقرار السياسي مع اقتراب احتمال الانتقال إلى نظام رئاسي.

وكان أردوغان قد طالب مرارا من الأتراك أن يحولوا مدخراتهم من النقد الأجنبي إلى الليرة التركية، وحث أيضا البنوك وبخاصة الحكومية لخفض أسعار الفائدة، وقال إن البنك المركزي يجب أن يعمل على هذه القضية.

وكانت الليرة التركية انخفضت، في 3 يناير، إلى مستوى تاريخي جديد مقابل الدولار الأميركي، بسبب أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع، والمخاوف الأمنية التي أعقبت الهجوم على ملهى ليلي في إسطنبول.