ترامب يعين مصرية مستشاره له!

اختار الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، الأميركية من أصول مصرية، دينا حبيب باول لتنضم إلى فريقه كمستشارة له فيما يتعلق بالمبادرات الاقتصادية.

وتشغل دينا حاليا منصب رئيسة مؤسسة “غولدمان ساكس” فيما يتعلق بالمبادرات الخيرة. وفي منصبها الجديد كمستشارة لترامب ستلعب دينا دورا هاما، إذ ستتولى مسؤولية التواصل بين البيت الأبيض و”وول ستريت” والشركات الأمريكية الكبرى.

وولدت دينا في القاهرة عام 1973 وهاجرت إلى أميركا منذ صغرها مع أسرتها. وعملت مع الرئيس الأسبق جورج بوش في مجال المبادرات الخيرية، إذ شغلت منصب رئيسة مؤسسة غولدن ماكس للأعمال الخيرية.

كما شغلت منصب مساعدة لوزيرة الخارجية الأمريكية، كوندوليزا رايس، للشؤون التعليمية والثقافية، كما تولت منصب نائبة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية العامة والشؤون العامة.