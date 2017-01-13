وارسو لترامب: نعم للوفاق مع موسكو لكن ليس على حسابنا

اكد وزير الخارجية البولندي فيتولد فاشيكوفسكي ان بولندا توافق لا بل تتمنى ان يعمد الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب الى تحسين العلاقات مع موسكو، لكن ليس على حسابها.

وقال الوزير البولندي في تصريح لاذاعة “ار.ام.اف” الخاصة “لا يمكنك ان تنتقد احدا كان من يكون لانه يريد تحسين العلاقات مع روسيا”.

واضاف “نحن جيران روسيا ونريد ان نفعل ذلك ايضا. هذه رسالتنا الى الاميركيين: هذا يعجبنا كثيرا، لكن ليس على حسابنا”.

وتأتي هذه التصريحات قبل اسبوع من تنصيب ترامب الذي اكد رغبته في تحسين العلاقات مع الكرملين.

واتسمت السنتان الاخيرتان بازدياد حدة التوتر بين روسيا والغرب بشكل غير مسبوق منذ انتهاء الحرب الباردة، بعدما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم والنزاع الانفصالي في اوكرانيا.

ومن اجل طمأنة بولندا والحلفاء الاخرين في اوروبا الشرقية، ولاسيما دول البلطيق، ارسل الرئيس باراك اوباما الى المنطقة لواء اميركيا قوامه 3500 جندي، ومزودا بدبابات ابرامز بدأ انتشاره هذا الاسبوع. ودعا ايضا الى استمرار العقوبات على موسكو بسبب تصرفاتها في اوكرانيا.

وقال وزير الخارجية البولندي “منذ الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، يعتمد دونالد ترامب مسلكا عقلانيا، من خلال التحذير من روسيا”.

واضاف “يفكرون (فريق ترامب) تفكيرا عقلانيا، مثلما نفكر نحن، ورؤيتهم للعالم وللخصومة مع روسيا شبيهة برؤيتنا”.

واثارت بعض تصريحات تراتب قلقا شديدا في اوروبا الشرقية، ولاسيما عندما المح الى انه يمكن ان يربط تطبيق المادة الخامسة من معاهدة الحلف الاطلسي التي تعتبر الاعتداء على عضو اعتداء على جميع الاعضاء، بمساهمة البلد المعني في ميزانية الحلف الاطلسي.