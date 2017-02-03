أردوغان يرفض استخدام ميركل عبارة «الإرهاب الإسلامي»

رفض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان امس استخدام المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في مؤتمر صحافي مشترك عبارة «الارهاب الاسلامي» للاشارة الى الهجمات التي تشنها الجماعات الجهادية.

واشارت ميركل اثر لقائها اردوغان في انقرة الى «الارهاب الاسلامي» كان بين المسائل التي تم التطرق اليها خلال المحادثات.

لكن الرئيس التركي عمد فورا الى مقاطعتها قائلا «ان عبارة «الارهاب الاسلامي» تؤلمنا في شكل كبير. ان عبارة كهذه لا يمكن استخدامها، هذا ليس عدلا، لانه لا يمكن الربط بين الاسلام والارهاب».

واضاف ان «كلمة «اسلام» تعني «السلام». من هنا، اذا تم الربط بين كلمتين يشيران الى السلام والى الارهاب فان ذلك يؤلم المسلمين».

وتابع «ارجو عدم استخدام ذلك لانه ما دام الامر على هذا النحو سنكون مختلفين بالضرورة. اذا التزمنا الصمت فهذا يعني اننا نقبل بالامر. لكنني كمسلم وكرئيس مسلم لا استطيع القبول به».

من جهة اخرى، حثت ميركل الرئيس التركي على ضمان حرية التعبير في تركيا قبل الاستفتاء الحاسم على التعديلات الدستورية التي توسع صلاحيات الرئيس.

وتسعى ميركل خلال اول زيارة لتركيا منذ محاولة الانقلاب في تموز الى الحفاظ على الشراكة الاساسية بين البلدين بعد سلسلة ازمات في الاشهر الماضية.

وتأتي زيارتها التي اثارت جدلا في المانيا وتركيا على السواء، فيما تستعد انقرة لاستفتاء يرتقب ان ينظم في نيسان حول تعديلات دستورية تعطي اردوغان صلاحيات اوسع.

وقالت ميركل ان «فصل السلطات وحرية التعبير يجب ان يكونا مضمونين» في التعديل الدستوري الذي يريده اردوغان معتبرة ايضا ان الاستفتاء الشعبي في تركيا يمكن ان يكون تحت اشراف وفد من منظمة الامن والتعاون في اوروبا.

واضافت ايضا انها عبرت عن قلقها ازاء وضع حرية الاعلام في تركيا والصعوبات التي يواجهها مراسلو وسائل الاعلام الالمانية في الحصول على بطاقة الصحافة التركية.

من جهته رد اردوغان على الانتقادات التي وجهها معارضون اتراك عبروا عن مخاوفهم من محو الفصل بين السلطات في حال الموافقة على الاصلاح الدستوري الذي يعزز صلاحياته بشكل كبير.

وقال اردوغان «هذا لا اساس له على الاطلاق (…)، هناك هيئة تشريعية، السلطة التنفيذية موجودة وكذلك القضائية» مضيفا «من غير الوارد انهاء فصل السلطات». وبحث اردوغان وميركل ايضا الاتفاق حول الهجرة الذي ابرم في آذار الماضي بين تركيا والاتحاد الاوروبي والوضع في سوريا والعراق وكذلك العلاقات التجارية كما اعلن اردوغان.

(ا.ف.ب)