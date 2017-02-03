إدارة ترامب لم تكتمل بعد أسبوعين على تنصيبه بسبب عراقيل الديمقراطيِّين

ذكرت تقارير إعلامية أن أكثر من 100 ألف تأشيرة ألغيت في أعقاب الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة على مواطني سبع دول اسلامية.

وأوردت صحيفة واشنطن بوست الرقم مستشهدة بمدع حكومي في جلسة بمحكمة اتحادية في فرجينيا.

كما أورد تلفزيون تابع لشبكة (إن.بي.سي) في واشنطن الرقم من الجلسة.

من جهتها، تحدثت كيليان كونواي مستشارة دونالد ترامب عن مجزرة لم تحصل في محاولة للدفاع عن المرسوم ضد الهجرة الذي وقعه الرئيس الاميركي الاسبوع الماضي.

وكانت المستشارة التي انتقدت الجدل حول عدد الاشخاص الذين حضروا حفل تنصيب ترامب، تجيب على اسئلة مساء امس على قناة «ام اس ان بي سي».

ودافعت عن مرسوم ترامب ضد الهجرة معتبرة انه شبيه باجراء اتخذه سلفه باراك اوباما.

وقالت «انها معلومات قد تكون جديدة بالنسبة للناس لكن الرئيس اوباما علق لستة اشهر برنامج للاجئين العراقيين بعد ان دخل عراقيان الى البلاد واصبحا متشددين وخططا لمجزرة بولينغ غرين.

ولم تكشف وسائل الاعلام هذه المعلومات». لكن لم تقع اي مجزرة في مدينة بولينغ غرين في كنتاكي (وسط شرق).

وكانت التهمة وجهت العام 2011 الى عراقيين يقيمان في بولينغ غرين لمحاولتهما ارسال المال والاسلحة الى القاعدة ولاستخدام قنابل يدوية الصنع ضد جنود اميركيين عندما كانا في العراق.

ويمضي العراقيان حاليا عقوبات مشددة بالسجن. وبعد هذه القضية امر اوباما بتشديد الرقابة على اللاجئين العراقيين لكنه لم يعلق اطلاقا برنامج الاستقبال كما قالت «الواشنطن بوست».

وامس حاولت كونواي الدفاع عن نفسها على تويتر بالاستناد الى مقال يعود الى 2013 على علاقة بالعراقيين في بولينغ غرين يشير الى ان الولايات المتحدة قد تكون سمحت بدخول عشرات الارهابيين الى البلاد. وقالت في هذا السياق «اردت القول «ارهابيو بولينغ غرين» وليس مجزرة بولينغ غرين».

إدارة لم تكتمل

وبعد اربعة اسابيع على تنصيبه، لم تكتمل التعيينات في ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، والسبب الرئيسي العراقيل التي يضعها الديموقراطيون الذين ينتقدون فريق الرئيس الجديد.

ومنذ 20 كانون الثاني ، يستخدم الديموقراطيون في مجلس الشيوخ كل الوسائل لتأخير تثبيت اعضاء ادارة ترامب: من المقاطعة، الى طلب الحصول على معلومات اضافية، وتحديد مهل اجرائية، وكل وسائل المماطلة الممكنة. وتعتبر هذه العرقلة استثنائية ومخالفة للاعراف الاميركية.

وقد ثبت اعضاء مجلس الشيوخ حتى اليوم ثلاثة وزراء اساسيين (الدفاع والامن الداخلي والخارجية)، وكذلك وزير النقل، من اصل 15 وزيرا تمت تسميتهم. وكان مجلس الشيوخ ثبت 12 عضوا في ادارة باراك اوباما في 2009 بعد مرور اسبوعين على تسلمه الحكم، وجميع اعضاء ادارة جورج دبليو. بوش العام 2001.

وثبت المجلس ايضا رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي.اي.ايه) والسفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة اللذين يصنفان على المستوى نفسه من اعضاء الحكومة. وبالتالي، بات يرتفع الى ستة فقط عدد كبار المسؤولين المثبتين في مناصبهم. لكن وزارات العدل والداخلية والزراعة والتجارة والعمل والطاقة والتربية… ما زالت بلا وزراء، ويرأسها مسؤولون انتقاليون معظمهم من الادارة السابقة.

واعرب ترامب عن استيائه في تغريدة على «تويتر» قائلا «فليخجلوا من انفسهم! ثم يقولون ان لا شيء يعمل في واشنطن!». وبعد ان تسلم ترامب مهامه، بدا واضحا ان الديموقراطيين وضعوا لائحة بثمانية وزراء سيسعون الى استهدافهم. ثم بدأوا العرقلة على الفور. وبرر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ابرز معارضي ترامب، ذلك بالقول «لم ار من قبل ادارة تضم هذا العدد الكبير من رجال المصارف واصحاب الثروات الطائلة، مع هذا التضارب الكبير في المصالح والخبرة القليلة في المجالات التي سيتسلمونها».

ويعود السبب الرئيسي للانتقادات الى وجود تضارب مصالح في تعيين الوزراء الاثرياء، لا سيما منهم اندرو بوزدر، رئيس مجلس ادارة شبكات مطاعم «كارلز جونيور» و«هارديز» للوجبات السريعة، وقد عين في وزارة العمل. ويؤخذ على توم برايس، أحد نواب جورجيا الذي عين على رأس وزارة الصحة، انه طرح في السنوات الاخيرة مشاريع قوانين رفعت في البورصة اسعار أسهم شركات الادوية التي استثمر فيها شخصيا.

وكانت جلسات الاستماع البرلمانية مع برايس وبوزدر وآخرين متوترة.

وما زال عدد من التعيينات مجمدا على مستوى اللجان التي يتمتع فيها الديموقراطيون بالكلمة الفصل.

إلا ان الجمهوري جون كورنين قال الخميس «يستطيعون فعلا ابطاء تثبيت وزراء الرئيس ترامب. لكنهم لا يستطيعون وقفه».

واذا حافظ الجمهوريون (52 من اصل 100) على وحدتهم، فهم قادرون وحدهم على ان ينقذوا كل مرشح عندما سيطرح تثبيته على التصويت. لكن الاغلبية تتصدع.

وتعتبر بيتسي ديفوس التي عينت وزيرة للتربية النقطة الاضعف. وتعد ديفوس، المانحة الجمهورية السخية وزوجة الملياردير وريث مؤسس شركة «أمواي» للمبيعات، من ابرز الداعين الى «المدرسة الحرة».

الى ذلك، وقع الرئيس الاميركي دونالد ترامب امس مرسومين لتعديل اصلاحات رئيسية ادخلت على قواعد الاستثمارات المالية بعد الازمة المالية في العام 2008، حسبما افاد مصدر حكومي.

وسيطلب ترامب من وزارتي الخزانة والعمل النظر في سبل تعديل قانون «دود-فرانك» و»قاعدة فولكر» اللذين يضبطان عمل القطاع المالي لحماية المستهلكين ويحولان دون حصول فائض في الاسواق، حسبما اعلن مسؤول في الادارة الاميركية.

وسيتعين على وزارة الخزانة تحديد التعديلات المحتملة التي يمكن ادخالها على قانون «دود-فرانك» التي يقع في 848 صفحة وتبنته ادارة باراك اوباما السابقة في 2010 ردا على الازمة المالية.

وادى القانون الى تشكيل هيئة حماية المستهلكين ويفرض على المصارف الاحتفاظ بنسبة اعلى من رؤوس الاموال لتفادي المديونية المفرطة.

(ا.ف.ب – رويترز)