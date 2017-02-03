واشنطن تعاقب إيران من دون التطرّق للنووي

نفذت إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب امس تهديداتها بتشديد العقوبات ضد ايران بسبب برنامجها للصواريخ البالستية، لكنها لا تزال حتى الان تتجنب المس بالاتفاق النووي التاريخي.

وفي ظل تجدد التوتر بين الخصمين، فرضت وزارة الخزانة الاميركية اجراءات عقابية ضد 25 شخصا وكيانا يشتبه في تقديمهم الدعم اللوجستي او المادي لبرنامج الصواريخ البالستي الايراني.

وقال المسؤول عن مراقبة الاموال الخارجية في وزارة الخزانة جون سميث ان «دعم ايران المستمر للارهاب وتطوير برنامجها للصواريخ البالستية يطرح تهديدا للمنطقة ولشركائنا في العالم وللولايات المتحدة».

وكانت الولايات المتحدة وجهت الخميس تحذيرا الى ايران بعد تجربة الصاروخ البالستي الاحد. وكتب الرئيس ترامب في تغريدة صباح الجمعة «ايران تلعب بالنار.

انهم لا يدركون كم كان الرئيس اوباما «لطيفا» معهم. (ولكن) ليس أنا!».

وتنص عقوبات وزارة الخزانة التي تستهدف خصوصا شبكة دعم مقرها الصين على تجميد اصول اشخاص وكيانات في الولايات المتحدة وعدم تمكينهم من اجراء صفقات مع شركات اميركية.

وقد ضاعف ترامب تصريحاته النارية ضد ايران قبل قرار فرض العقوبات. وتم الكشف عن هذه العقوبات الجديدة بعد سلسلة من التهديدات التي وجهتها واشنطن ضد طهران قبل ايام.

والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين البلدين منذ عام 1980، في اعقاب الثورة الاسلامية عام 1979.

وسرعان ما رد وزير الخارجية الايراني محمد ظريف امس مؤكدا ان ايران «لن تشن ابدا حربا».

وكتب الوزير في تغريدة «ايران لا تخيفها التهديدات لاننا نستمد امننا من شعبنا. لن نشن ابدا حربا».

وكتب في تغريدة اخرى «لن نستخدم ابدا اسلحتنا ضد احد الا للدفاع عن انفسنا.

ولنرَ الآن ان كان بامكان من يشتكون (من ايران) ان يقولوا الكلام ذاته». وبدت هذه التعليقات ردا على تغريدة الرئيس الاميركي.

وكانت طهران نددت بتهديدات «لا اساس لها ومتكررة ومستفزة» من جانب الادارة الاميركية.

ورفضت الحكومة الايرانية مس منح تاشيرات لفريق مصارعة اميركي كان يفترض ان يشارك في دورة رياضية يومي 16 و17 شباط، وذلك ردا على مرسوم وقعه ترامب قبل اسبوع منع بموجبه الايرانيين من الدخول الى الولايات المتحدة مع ست جنسيات اخرى من دول ذات غالبية مسلمة.

وردا على ذلك قررت ايران تطبيق المعاملة بالمثل ورفضت منح تأشيرات للمواطنين الاميركيين. وظريف احد مهندسي الاتفاق الدولي في فيينا في تموز 2015 بين بلاده والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا)

ورغم ان خلفه ترامب هدد مرارا وتكرارا بـ«تمزيق» الاتفاق «الكارثي»، الا انه على ما يبدو يريد الحفاظ على هذه الاتفاقية المتعددة الاطراف.

واشاد نواب اميركيون من كلا الجانبين في الكونغرس بالصرامة التي تبديها الادارة. وقال السيناتور الجمهوري توم كوتن ان «الرئيس ترامب يفي بوعوده»، داعيا «ايران آيات الله الى الامتناع والكف فورا (…) عن اي استفزاز».

بدوره، اعتبر الديموقراطي اليوت انغل ايضا ان ايران «تستحق» العقوبات بمواجهة «انتهاك واضح للقانون الدولي».

واعرب مركز «اوراسيا» للابحاث عن قلقه الخميس حيال «الدوامة» بين الولايات المتحدة وايران، مشيرا الى ان «الاتفاق النووي ليس في خطر فوري».

ذكر التلفزيون الإيراني نقلا عن بيان لوزارة الخارجية أن إيران نددت بالعقوبات الجديدة غير القانونية التي فرضتها عليها الولايات المتحدة وقالت إنها ستفرض قيودا على أفراد وكيانات أميركية تساعد «جماعات إرهابية إقليمية».

وقال البيان «العقوبات الجديدة… لا تتوافق مع الالتزامات الأمريكية وقرار مجلس الأمن 2231 الذي أيد الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه بين إيران والقوى الست.»

(ا.ف.ب – رويترز)