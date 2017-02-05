تركيا تعتقل مئات الاشخاص في حملة واسعة ضد تنظيم داعش

(أ ف ب) – اعتقلت الشرطة التركية الاحد مئات الاشخاص بينهم أجانب للاشتباه بارتباطهم بتنظيم الدولة الاسلامية اثر مداهمات في مختلف انحاء البلاد بعد اكثر من شهر على الاعتداء الدامي على ملهى ليلي في اسطنبول تبناه التنظيم الجهادي. وهي اكبر عملية للشرطة التركية حتى الان ضد تنظيم الدولة الاسلامية منذ الهجوم ليلة رأس السنة على ملهى رينا في اسطنبول ما ادى الى مقتل 39 شخصا. واوقفت الشرطة اكثر من 400 شخص بينهم اجانب واشخاص يشتبه في تدبيرهم اعتداءات في تركيا كما افادت وكالتا “دوغان” و”الاناضول” التي اشارت الى انه بحسب آخر الارقام فقد تم توقيف 423 شخصا.

وذكرت وكالة “دوغان” انه تم خلال العملية اعتقال 150 مشتبها به في شانلي اورفة جنوب شرقي البلاد و47 في مدينة غازي عنتاب القريبة من الحدود السورية المعروفة بتواجد جهاديين فيها. واعتقلت السلطات 60 شخصا آخرين معظمهم اجانب في اربعة من احياء انقرة فيما اوقف العشرات في بورصة غربا وبنغول شرقا.

اما في مدينة ازمير المطلة على بحر ايجه والهادئة عموما، فقد اعتقل تسعة اشخاص اثر الاشتباه بسفرهم إلى سوريا والتخطيط لهجمات في المدينة، وفقا لـوكالة الاناضول. واحد الموقوفين في ازمير سوري الجنسية عرف عنه بالاحرف الاولى فقط من اسمه، ويعتقد انه كان على اتصال مع مهربين في محاولة لمساعدة عناصر تنظيم الدولة الاسلامية على الفرار الى اوروبا بحسب الاناضول.

وفي اسطنبول ومحافظة كوجالي المجاورة، اعتقلت الشرطة 18 للاشتباه بتخطيطهم للقيام بهجمات، وذكرت الوكالة المقربة من الحكومة ان 14 من الاجانب، بينهم عشرة اطفال سيتم ترحيلهم من البلاد.

والجدير ذكره،مقتل 39 شخصا معظمهم سياح عرب ليلة رأس السنة في هجوم نفذه مسلح تسلل الى ملهى رينا في اسطنبول، وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية المجزرة وفي 16 كانون الثاني/يناير، أوقفت الشرطة شخصا من اوزبكستان يدعى عبد القادر مشاريبوف للاشتباه بأنه منفذ الاعتداء، بعد حملة مطاردة واسعة. وأفادت صحيفة “حرييت” أن تنظيم الدولة الاسلامية كان ينوي تنفيذ اعتداء ثان ليلة رأس السنة في أنقرة، غير أنه تخلى عن ذلك اثر حملة اعتقالات نفذتها السلطات التركية.

وقررت محكمة في اسطنبول الجمعة توقيف اكثر من عشرة اشخاص قبل المحاكمة المقررة حول الاعتداء في الملهى وبينهم زوجة ماشاريبوف زارينا نور اللهييفا. وقالت للمحققين بحسب بيان نشر في وسائل الاعلام التركية انها “لم تكن على علم” بما كان يخطط له زوجها “وان معظم الاتهامات ضدها غير صحيحة”.

وشهدت تركيا في 2016 سلسلة هجمات نسبت الى تنظيم الدولة الاسلامية أو إلى المتمردين الأكراد، أوقعت مئات القتلى. كما تخوض تركيا معركة مع التنظيم المتطرف للسيطرة على مدينة الباب السورية، في اعنف معارك حتى الان منذ اطلاق العملية العسكرية التركية داخل الاراضي السورية في آب/اغسطس.

كما قتل 48 جنديا تركيا على الاقل في التوغل التركي بحسب احصاء لوكالة فرانس برس ومعظمهم في المعركة حول مدينة الباب منذ بدئها في كانون الاول/ديسمبر. ولطالما واجهت تركيا اتهامات من قبل حلفائها الغربيين بعدم بذل جهود كافية لوقف تدفق الجهاديين عبر حدودها او للحد من ظهور خلايا لتنظيم الدولة الاسلامية في مدنها. وتنفي تركيا هذه الاتهامات مؤكدة انها ادرجت تنظيم الدولة الاسلامية مجموعة ارهابية منذ العام 2013. لكن مراقبين يشيرون الى ان تركيا كثفت في الاشهر الماضية حملتها ضد التنظيم ويلفتون الى ان اعتقال مشاريبوف على قيد الحياة قد يزودها بمعلومات قيمة.