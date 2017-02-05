عشرات القتلى في افغانستان…وهذا هو السبب

قتل عشرات الاشخاص اثر تساقط كميات كثيفة من الثلوج منذ الخميس على افغانستان، بحسب حصيلة اولية مرشحة للارتفاع مع تقدم عمليات الانقاذ في القرى النائية.

واحصت وزارة الكوارث الطبيعية 54 قتيلا و52 جريحا في انهيارات ثلجية او بسبب البرد في 22 ولاية، وفق ما افاد محمد عمر محمدي المسؤول عن الاتصال.