بكين تحتج على إدراج واشنطن صينيين في العقوبات ضد إيران

كشفت الصين اليوم، إنها قدمت “احتجاجا” لدى الولايات المتحدة بشأن قائمة عقوبات جديدة وضعتها واشنطن تستهدف إيران، وتشمل شركات وأفرادا صينيين.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات على 25 شخصا وكيانا يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد يومين من وضعها إيران “قيد المتابعة” في أعقاب اختبار طهران إطلاق صاروخ “باليستي”.

ولا يمكن لمن تشملهم العقوبات الدخول إلى النظام المالي الأمريكي أو التعامل مع شركات أمريكية، كما أنهم عرضة للعقوبات ما يعني أن الشركات الأجنبية والأفراد محظورون من التعامل معهم، وإلا سيكونون عرضة للإدراج في القائمة السوداء الأمريكية.

وتشمل القائمة شركتين صينيتين وثلاثة أشخاص، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اسم واحد منهم فقط وهو مواطن صيني يدعى تشين شيان هوا.

وقال لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بكين قدمت احتجاجا إلى واشنطن وإن مثل هذه العقوبات، خاصة عندما تضر مصالح طرف ثالث، “لا تجدي” في تعزيز الثقة المتبادلة.

وأضاف خلال إفادة صحفية دورية: “نعارض دائما أي عقوبات أحادية الجانب”.

وقال اثنان من الرؤساء التنفيذيين للشركات الصينية المدرجة في القائمة يوم الأحد إنهم صدروا سلعا “عادية” لإيران، ولايعتقدون أنهم يرتكبون أي خطأ.

المصدر: “رويترز”