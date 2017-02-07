بالفيديو:ممثل أمريكي يواجه حظر ترامب بزي خليجي!

قام الممثل الأمريكي المعروف، توريس جيبسون، بالتضامن مع العرب والمسلمين بأسلوبه الخاص، حيث وقف ضد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حظر دخولهم أمريكا.

وأقدم جيبسون على ارتداء ملابس خليجية “الثوب والشماغ”، في مطار لوس أنجلوس، تعاطفا مع العرب والمسلمين.

ويأتي موقف الممثل العالمي بمثابة رسالة إلى العرب والمسلمين، بأنهم محل ترحيب في أمريكا وضد القرار الذي أصدره ترامب، والذي حظر بموجبه دخول مواطني 7 دول إسلامية لأمريكا لمدة 90 يوما.

الجدير بالذكر أن غالبية الشعب الأمريكي ترفض قرار الرئيس الجديد الذي وصفوه بالعنصري، وقالوا إنه يناقض المبادئ التي قامت عليها أمريكا، ورفعت خلال الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد لافتات في المطارات حملت عبارات: “كلنا مهاجرون” و”مرحبا باللاجئين”.

