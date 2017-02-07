تخوف من ارتفاع نسبة العنف ضد المرأة في روسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اليوم ،على قانون جديد يخفف بعض عقوبات العنف الأسري في خطوة أثارت قلق المدافعين عن حقوق المرأة الذين يخشون أنه سيشجع على ارتكاب انتهاكات.

ويخفض القانون ضرب أحد أفراد الأسرة إلى مخالفة مدنية بدلا من مخالفة جنائية عند حدوثها أول مرة وعندما لا يلحق بالضحية أي ضرر خطير.

ويقول أنصار القانون الجديد ومن بينهم أعضاء حزب روسيا المتحدة بزعامة بوتن إنهم يريدون حماية حق الآباء في تأديب أبنائهم والحد من قدرة الدولة على التدخل في الحياة الأسرية، ويضيفون أن أي شخص يتسبب في أذى بدني خطير سيبقى عرضة للملاحقة الجنائية.

لكن المنتقدين يقولون إنه خطوة للوراء ستبرئ “المستبدين في المنزل” وتثبط الضحايا عن الإبلاغ عن الانتهاكات، وبحسب تقرير للأمم المتحدة في2010 فإن حوالى 14 ألف امرأة تموت كل عام في روسيا على أيادي أزواجهن أو أقارب آخرين.

وفي بيان على موقعه الإلكتروني قال الكرملين إن بوتن وقع القانون بعد أن وافق عليه البرلمان الروسي بمجلسيه في يناير.

المصدر: وكالات