واشنطن تلغي تأشيرة دخول لمسؤول أوكراني

أعلن زعيم “الحزب الراديكالي” الأوكراني أوليغ لياشكو أن الولايات المتحدة ألغيت تأشيرة الدخول إلى أمريكا حصل عليها مؤخرا.

وكتب لياشكو عبر حسابه على موقع “فيسبوك” اليوم: “للتو ألغيت تأشيرة دخولي إلى الولايات المتحدة الممنوحة لي لـ10 سنوات والتي تلقيتها قبل حلول العام الجديد”.

وقد ربط ليشكو هذا القرار بمطالب الحزب الراديكالي من الولايات المتحدة “الوفاء بالتزاماتها تجاه أوكرانيا حسب مذكرة بودابست، وإلا فإن أوكرانيا ستضطر إلى امتلاك الأسلحة النووية من أجل الدفاع عن نفسها”.

وقال لياشكو: “أظن أن موقفي المتمثل برفضي القاطع للمذكرة الجديدة مع صندوق النقد الدولي، التي تحافظ على وضع أوكرانيا كمستعمرة الخام أثر أيضا على اتخاذ قرار إلغاء التأشيرة”… “وداعا، يا أمريكا! إنني سأصل إلى هناك بعد انتخابي رئيسا لأوكرانيا من قبل مواطني بلادي”.

يوكان لياشكو صرح في الـ 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة كان كارثة. كما طالب الاثنين الماضي لياشكو رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو ورئيس وزرائه فلاديميرغرويسمان بمناقشة شروط المذكرة مع صندوق النقد الدولي علنا.

وفي وقت سابق، تناقلت بعض وسائل الإعلام، وكذلك نواب أوكرانيون أن صندوق النقد الدولي يضع كشرط لتخصيص الشريحة التالية من المساعدة المالية لكييف إصلاح نظام المعاشات التقاعدية والذي يجب أن يشمل أيضا رفع سن التقاعد.

وقال وزير السياسة الاجتماعية في أوكرانيا أندريه ريفا إن إحدى أكبر العقبات أمام كييف للحصول على الدفعة الجديدة من صندوق النقد الدولي هي العجز في صندوق التقاعد.

المصدر: وكالات