الاتحاد الاوروبي: اول لقاء بين موغيريني وتيلرسون خلال ايام

(أ ف ب) – اعلنت المفوضية الاوروبية اليوم ان وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني ستلتقي نظيرها الاميركي ريكس تيلرسون خلال زيارتها المقررة لواشنطن في اليومين المقبلين.

وهي اول زيارة رسمية لها للعاصمة الاميركية منذ الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر وتولي دونالد ترامب الذي انتقد بشدة الاتحاد الاوروبي، مهامه. واضافة الى تيلرسون رئيس مجلس الادارة السابق لمجموعة اكسون موبيل، ستلتقي موغيريني مايكل فلين مستشار ترامب لشؤون الامن القومي وجاريد كوشنر صهر الرئيس الجمهوري الذي عين كبار مستشاري البيت الابيض وعدة مسؤولين في مجلس الشيوخ بينهم بوب كوركر وجون ماكين بحسب بيان اليوم للمفوضية،

كانت موغيريني اشارت الى زيارة لواشنطن وصفتها بانها الاولى في سلسلة لقاءات مقررة هذا الشهر مع ادارة ترامب على جانبي الاطلسي للبحث في الملفات الكبرى للسياسة الدولية (سوريا واوكرانيا والنزاع الاسرائيلي-الفلسطيني…).

واوضحت “سنحاول اولا ايجاد ارضية توافق” ومواضيع “للتعاون” مشيرة الى ان “الاختلاف في الرأي ممكن”. واكدت على اهمية مواضيع كالتقلبات المناخية او فعالية عمل الامم المتحدة، بالنسبة لاوروبا. وسيكون نائب الرئيس الاميركي مايكل بينس ضيف رؤساء المؤسسات الاوروبية في بروكسل في 20 شباط/فبراير في اطار اول زيارة له لاوروبا منذ تعيينه.

وقبل موغيريني يبدأ ممثل اخر للمفوضية الاوروبية ديميتريس افراموبولوس المفوض المكلف الهجرة اعتبارا من الاربعاء في واشنطن، سلسلة لقاءات حول التعاون بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة في مجالي الامن ومكافحة الارهاب. وسيجتمع مع وزير الامن الداخلي الاميركي جون كيلي.