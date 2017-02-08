البابا لترامب: المجتمع يجب ان لا يبني جدرانا بل جسورا

اكد البابا فرنسيس أن المجتمع يجب ألا يبني “جدرانا ولكن جسورا” للتشجيع على إقامة علاقات جيدة بين الناس، مشيراً الى أنه من الخطأ أن يكون المرء حاقدا ويقول “سأجعلك تدفع ثمن ذلك”.

وفي حديثه خلال لقائه الأسبوعي تحدث البابا فرنسيس عن مسيحي يدعو “إلى عدم إقامة جدران وإنما جسورا وإلى عدم الرد على الشر بالشر وإلى التغلب على الشر بالخير”، مشيراً الى أن “المسيحي لا يمكن مطلقا أن يقول “سأجعلك تدفع ثمن ذلك” مطلقا! هذه ليست لفتة مسيحية. التغلب على الجرم يكون بالغفران وبالعيش فى سلام مع الجميع.”

وكان قد تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ببناء جدار على الحدود مع المكسيك وبأن يدفع المكسيكيون كلفة بنائه.

المصدر: وكالات