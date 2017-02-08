تهديدات متبادلة بين واشنطن وطهران على خلفية العقوبات

ردّ البيت الأبيض مساء أمس على تصريحات المرشد الإيراني على خامنئي قائلا: «أنه يتوجب على «المرشد الإيراني (خامنئي) أن يدرك أن رئيسا جديدا تولى السلطة» في أميركا.

وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب «سيتخذ ما يراه مناسبا من القرارات بشأن إيران».

وفي وقت سابق أمس قال خامنئي أن ترامب أظهر للعالم الوجه الحقيقي للولايات المتحدة، خلال فترة حملته الانتخابية، وبالقرارات التي اتخذها عقب انتخابه متوعدا أن الشعب الإیراني سیرد على إجراءاته وتهدیداته في 22 بهمن (يوم ذكرى الثورة) الجمعة المقبل» مكررا وصفه للولايات المتحدة الأميركية بـ»الشيطان الأكبر».

وأضاف المرشد الايراني: «التصریحات والإجراءات التي اتخذها هذا السید الذی جاء للتو لأمیركا (في إشارة إلى ترامب)، برهنت الكلام الذي تحدث عنه النظام الإسلامي طوال الـ38 عاما الماضیة حول الفساد الذي یجتاح الحكومة الأمیركیة من كل جانب. فقد قام بتعریته وإفشائه علنا أمام الرأی العام.

وفي سياق آخر أعاد البيت الأبيض التأكيد على أنه «لا توجد رغبة لإضافة دول جديدة لقائمة حظر السفر المؤقت».

وحاول الرئيس الاميركي تكثيف الضغط بشأن خطورة التهديد الارهابي، متهماً القضاء ووسائل الاعلام بالتقليل من اهميته وذلك قبل ساعات من جلسة حاسمة بشان مصير مرسومه المثير للجدل حول الهجرة.

وشدد ترامب لدى استقباله أمس في البيت الابيض المسؤولين الامنيين (شريف) للعديد من المناطق، على ان مرسومه الذي يعلق موقتا دخول مواطني سبع دول مسلمة هي العراق وليبيا والسودان وسوريا واليمن والصومال وايران وجميع اللاجئين، وثيقة «منطقية» و»مهمة جدا للبلاد» لحمايتها من الارهاب.

وقال ان القضية يمكن ان تصل الى المحكمة العليا مع تأكيده انه يأمل في ان لا يكون ذلك ضرورياً.

(أ ف ب)