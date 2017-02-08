داخلية ايطاليا: سنزيد عمليات ترحيل المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي أن بلاده ستزيد عمليات ترحيل المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء في البلاد، وستفتح مراكز احتجاز جديدة لمن يعادون إلى ديارهم.

وأكد مينيتي لأعضاء مجلس النواب أنه “يجب أن نرحل من لا تحق لهم الحماية ويخالف وجودهم القانون، وتم ترحيل أقل من 4 آلاف مهاجر في 2015”.

وأشار الى أن إيطاليا تعتزم فتح نحو 16 مركزا لاحتجاز المهاجرين قبل إعادتهم إلى ديارهم لتكثيف عمليات الترحيل، لافتاً الى أن عدد مراكز الاحتجاز قبل الترحيل المستخدمة حاليا 4 فقط. وهناك 20 مركزا في المجمل وسيكون فيها نحو 1600 سرير.