المانيا تسحب 300 طن من الذهب الموجود في اميركا

أعلن البنك المركزي الألماني أنه سحب 300 طن من احتياطات الذهب الموجودة في الولايات المتحدة، لتواصل ألمانيا بذلك سياستها المعلنة منذ سنوات بسحب جميع احتياطاتها من الذهب من الخارج.

وذكر البنك في تقرير نشر اليوم ،أنه سحب العام الماضي 216 طنا من احتياطاته الذهبية، 111 طنا من نيويورك و105 أطنان من باريس، وأودعها بمخازن في مقره بمدينة فرانكفورت.

وكان المركزي الألماني أعلن في عام 2013 رغبته في سحب جميع احتياطاته من الذهب من الخارج في موعد أقصاه عام 2020، مؤكدا أن 31% من احتياطاته من المعدن النفيس كانت موجودة قبل العام المذكور في باريس ونيويورك ولندن.

وتودع ألمانيا احتياطاتها من الذهب في الخارج في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنيويورك، وفي “بنك أوف انغلاند” في لندن وكذلك في باريس.

يذكر أن ألمانيا، التي تحتل المركز الثاني في العالم من حيث احتياطات الذهب، حيث تبلغ احتياطاتها 3378 طنا، كانت تخزن ذهبها في الخارج منذ اندلاع الحرب الباردة، لكنها خططت لاستبدال هذه الاحتياطات بسيولة نقدية في حال تعرضت لأزمة اقتصادية أو مالية.

المصدر: “كونا”