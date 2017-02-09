الناتو: لا نملك العدد الكافي من الجنود في أفغانستان

اعتبر الجنرال الأمريكي جون نيكولسون، قائد قوات الناتو في أفغانستان أن هذه القوات بحاجة الى “بضعة آلاف جنود” إضافيين لكي تكون قادرة على القيام بمهمتها في دعم القوات الأفغانية.

وقال أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم: “في مهمة التدريب والاستشارة للقوات الأفغانية التي تحارب طالبان لدينا نقص ببضعة ألاف من الجنود”.

وأضاف نيكولسون أنه يناقش حاليا هذه المسألة مع رؤسائه، وبينهم وزير الدفاع الجديد جيمس ماتيس، وأوضح أن هذا الموضوع سيبحث خلال الاجتماع الوزاري المقبل للحلف الأطلسي ببروكسل في منتصف فبراير/شباط. كما قال إن الولايات المتحدة مع بقية الحلفاء في الأطلسي قد تقدم قوات إضافية لسد هذا النقص.

وأعرب أيضا عن القلق ” إزاء تأثير بعض الفاعلين الخارجيين، وبشكل خاص باكستان وروسيا وإيران”، دون أن يذكر سبب هذا القلق.

ويبلغ عدد قوات حلف شمال الأطلسي حاليا في أفغانستان نحو 13 الف جندي، نصفهم من الأمريكيين، وكانت المهمات القتالية لها قد توقفت في أفغانستان في الأول من يناير/كانون الثاني 2015 وباتت محصورة بتدريب ودعم قوات الأمن الأفغانية.

إلا أن القوات الأفغانية تجد صعوبة في مواجهة قوات طالبان، وقد تراجعت مؤخرا في مناطق عدة، كما أن خسائرها ازدادت بنحو 35% عام 2016 مقارنة بالعام 2015، حسب تقرير حكومي أمريكي نشر الأسبوع الماضي.

المصدر: أ ف ب