بوتين يعزي أردوغان ويتفق معه على تعزيز التنسيق العسكري ضد “داعش”

أجرى الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم، اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، اتفقا خلاله على تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين ضد تنظيم “داعش” في سوريا.

وجاء في بيان صدر عن الكرملين، بهذا الصدد، أن الجانبين واصلا عملية “تبادل الآراء حول الجوانب المحورية للأزمة السورية في سياق محاربة الإرهاب الدولي بصورة مشتركة”.

وأشار البيان إلى أن بوتين أعرب خلال الاتصال عن تعازيه لأردوغان “على خلفية الحادث المأساوي الذي أدى إلى مقتل عدد من العسكريين الأتراك في منطقة مدينة الباب” السورية.

وشدد البيان على أن بوتين وأردوغان اتفقا على “تعزيز التعاون عبر الاتجاه العسكري في إطار العمليات الجارية في سوريا ضد مسلحي داعش وتنظيمات متطرفة أخرى”.

المصدر: موقع الكرملين