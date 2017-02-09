موسكو وأنقرة تطوران “آلية تنسيق” في سوريا لتجنب تكرار الحادث

أعلنت موسكو أنها اتفقت مع أنقرة على تطوير آلية التنسيق العسكري بين الجانبين في سوريا على خلفية مقتل 3 عسكريين أتراك خطأ بغارة روسية قرب مدينة الباب.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، مساء اليوم، أن الرئيس بوتين أعرب لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي بينهما، عن تعازيه بصدد هذا الحادث، الذي وقع حسب قوله، “نتيجة عدم تنسيق الإحداثيات خلال توجيه القوات الجوية الفضائية الروسية ضربات إلى الإرهابيين في إطار العملية المشتركة الخاصة بتحرير مدينة الباب”.

وأشار بيسكوف، نقلا عن تصريحات وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، التي أدلى بها خلال اجتماع بوتين مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي، الخميس، إلى أن روسيا وتركيا اتخذتا “قرارا حول القيام بعمل عاجل مشترك من أجل تطوير آلية تنسيق العمليات المشتركة الخاصة بمحاربة الإرهابيين في سوريا”.

المصدر: وكالات روسية